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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. مدير مجمع الشفاء الطبى: تعرضنا للتعذيب والاحتلال لم يوجه أي تهم لي رغم محاكمتى 3 مرات

مدير مجمع الشفاء
مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية
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أعرب مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبوسلمية، المفرج عنه، عن سعادته بخروج أسرى جدد من سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينهم كوادر طبية.

وقال "أبوسلمية" في تصريحات له من أمام مجمع الشفاء الطبي، ونقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال أفرجت عني وعن نحو 50 أسيرًا آخر صباح اليوم، مضيفًا: "تركنا الآلاف من الأسرى يعيش الأمرين يذوق من العذاب النفسي والجسدي ما لم يذقه أى أسير فلسطيني منذ النكبة عام 1948، كل أنواع العذاب يتعرض له أسرانا خلف القضبان".

وأضاف، أن الاحتلال تعامل مع الأسرى كأنهم جمادات والأطباء كانوا يضربوننا، فالأسرى يتعرضون لصنوف التعذيب، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يوجه إلى أي تهمة رغم محاكمتي 3 مرات، موضحًا: إننا تعرضنا لتعذيب شديد، والاحتلال يقتحم زنازين الأسرى ويعتدي عليهم بشكل شبه يومي، كما استغرب من حديث أطراف في الحكومة الإسرائيلية عن عدم معرفتهم بخروجي من المعتقل وخرجت بطريقة رسمية.

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