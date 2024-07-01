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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

للمرة الـ227.. جرافات إسرائيل تهدم قرية العراقيب

جرافات إسرائيلية
جرافات إسرائيلية
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هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب للمرة الـ227.

وهدمت السلطات الإسرائيلية قرية العراقيب أول مرة يوم 27 يوليو 2010، فيما كانت المرة الأخيرة في 6 يونيو الجاري.

وهذه المرة الخامسة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام ومساكن أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 11 مرة عام 2023، و15 مرة عام 2022، و14 مرة عام 2021، لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

ويصر أهالي العراقيب على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.


 

 

جرافات السلطات الإسرائيلية قرية العراقيب منطقة النقب