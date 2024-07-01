تعرف على أعراض خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب

يشير الأطباء إلى وجود ثلاثة مؤشرات صحية مهمة من السهل على الشخص أن يراقبها ذاتيا للوقاية من احتشاء عضلة القلب خاصة وأن الأجهزة الحالية تسمح بتحديد بعض المؤشرات المخبرية في المنزل وفقا لما نشرته مجلة Nutrientsالطبية .

وتتمثل فى ثلاث مؤشرات فى

1.أرتفاع مستوى ضغط الدم يجب أن يكون في كل بيت حاليا جهاز لقياس مستوى ضغط الدم وعلى الشخص قياس مستوى الضغط حتى عند عدم وجود أعراض تتطلب ذلك لأن مستوى ضغط الدم يتغير أحيانا دون أعراض وإذا ظهر أن مستوى ضغط الدم أعلى من 130 / 80 ملم زئبق، فإنه يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم فعلا.

ويدمر ضغط الدم المرتفع الأوعية الدموية ويمكن أن يحدث فيها ثقوبا، ما قد يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية وتصلب الشرايين وغير ذلك.

2. الكوليسترول و تسمح الأجهزة الحالية بقياس مستوى الكوليسترول في المنزل. المستوى الطبيعي للكوليسترول في الدم يجب ألا يتجاوز 5.1 ملمول لكل لتر مما يؤدى الى ارتفاع مستوى تراكم الدهون في الأوعية الدموية ويسبب انسدادها بالكامل والأمر الأكثر خطورة هو تطور خطر احتشاء عضلة القلب عندما يصبح الوعاء مسدودا.

3.السكر يجب ألا يتجاوز مستوى السكر في الدم 6.1 مليمول في اللتر. وتنجم عن ارتفاع مستوى السكر عن هذا المؤشر مشكلات صحية في جميع أنحاء الجسم-من الرأس إلى القدمين.

ويقول الدكتور ميخائيل كونوفالوف أخصائي طب وجراحة العيون ان أرتفاع مستوى السكر يدمر الأوعية الدموية الشعرية ويحدث نزف في شبكية العين ويتطور ضمور الشبكية السكري و كل هذا يسببه داء السكري بنوعيه الأول والثاني كما يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى بتر الأطراف بسبب مشكلات الأوعية الدموية والقصور الكلوي.