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الإثنين 01 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بالجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (ربة منزل ، شخصين) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة بولاق.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بقطر 1متر وبعمق 3 أمتار بالعقار المُشار إليه.. وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وزارة الداخلية التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار