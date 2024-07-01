ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بالجيزة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (ربة منزل ، شخصين) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة بولاق.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بقطر 1متر وبعمق 3 أمتار بالعقار المُشار إليه.. وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.