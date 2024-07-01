ads
الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إجلاء 195 ألف شخص بسبب العواصف الممطرة في مقاطعة "آنهوي" شرقي الصين

العواصف
العواصف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجلت السلطات في مقاطعة "آنهوي" شرقي الصين، 195 ألف شخص من مساكنهم، بسبب العواصف الممطرة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، أن العواصف الممطرة تسببت في إحداث دمار في 35 من المحافظات، والمناطق في ست مدن على مستوى "آنهوي"، مشيرة إلى أن نهر "اليانجتسي"، أطول نهر في الصين، تجاوز منسوب المياه فيه علامات التحذير، وسط استمرار منسوب المياه في الارتفاع.

آنهوي الصين العواصف الممطرة