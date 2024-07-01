إجلاء 195 ألف شخص بسبب العواصف الممطرة في مقاطعة "آنهوي" شرقي الصين

أجلت السلطات في مقاطعة "آنهوي" شرقي الصين، 195 ألف شخص من مساكنهم، بسبب العواصف الممطرة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، أن العواصف الممطرة تسببت في إحداث دمار في 35 من المحافظات، والمناطق في ست مدن على مستوى "آنهوي"، مشيرة إلى أن نهر "اليانجتسي"، أطول نهر في الصين، تجاوز منسوب المياه فيه علامات التحذير، وسط استمرار منسوب المياه في الارتفاع.