أعلن المعهد الإكوادوري للجيوفيزياء أن زلزالا بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب عاصمة الإكوادور /كيتو/ الليلة الماضية، دون أن يتسبب في وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة حتى الآن.
وذكر المعهد - في منشور على منصة "إكس"، نقلها راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الاثنين/ - أن "مركز الزلزال، الذي وقع اليوم عند الساعة 12:27 صباحا بالتوقيت المحلي (5 صباحا بالتوقيت العالمي) على عمق تسعة كيلومترات، كان يقع على بعد 49ر8 كيلومتر من العاصمة /كيتو/".
العالم
زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر يضرب العاصمة الإكوادورية
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أعلن المعهد الإكوادوري للجيوفيزياء أن زلزالا بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب عاصمة الإكوادور /كيتو/ الليلة الماضية، دون أن يتسبب في وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة حتى الآن.
أعلن المعهد الإكوادوري للجيوفيزياء أن زلزالا بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب عاصمة الإكوادور /كيتو/ الليلة الماضية، دون أن يتسبب في وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة حتى الآن.