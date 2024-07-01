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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر يضرب العاصمة الإكوادورية

زلزال
زلزال
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أعلن المعهد الإكوادوري للجيوفيزياء أن زلزالا بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب عاصمة الإكوادور /كيتو/ الليلة الماضية، دون أن يتسبب في وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة حتى الآن.
وذكر المعهد - في منشور على منصة "إكس"، نقلها راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الاثنين/ - أن "مركز الزلزال، الذي وقع اليوم عند الساعة 12:27 صباحا بالتوقيت المحلي (5 صباحا بالتوقيت العالمي) على عمق تسعة كيلومترات، كان يقع على بعد 49ر8 كيلومتر من العاصمة /كيتو/".

المعهد الإكوادوري للجيوفيزياء زلزال الاكوادور