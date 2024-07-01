المكسيك تسلم مسئولا عن نقل وتوزيع المخدرات إلى الولايات المتحدة

سلمت السلطات المكسيكية، الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولا عن التنسيق ونقل وتوزيع المواد المخدرة.

وذكر مكتب المدعي العام المكسيكي، وفقا لإذاعة (لاك) السويسرية، أن السلطات في المكسيك، سلمت "سيرجيو ميجيل فيجا ميندوزا" وهو عضو مؤثر في عصابة "سينالوا" القوية إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه تم القبض عليه في العاصمة (مكسيكو سيتي) الصيف الماضي، وكان مطلوبا من قبل محكمة فيدرالية في كولومبيا.

من جانبه، قال المدعي العام المكسيكي - في بيان - إن "ميندوزا يعتبر عضوا رفيع المستوى في منظمة إجرامية، وكان مسئولا عن التنسيق والإشراف ونقل كميات كبيرة من المخدرات لتوزيعها في الولايات المتحدة".

يذكر أن وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية، تشن حربا ضد عصابة "سينالوا" التي تعتبرها المسؤول الرئيسي عن تهريب "الفنتانيل"، وهي مادة أفيونية تسببت في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص سنويا في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن منظمة "سينالوا" والمعروفة أيضا باسم "جوزمان لويرا" و"اتحاد وتحالف الدم" هي منظمة دولية لتهريب المخدرات وغسل الأموال والجريمة المنظمة، وتم تأسيسها في أواخر الثمانينات.