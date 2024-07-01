"تعليم الغربية" تواصل فعاليات مراجعات ليلة الامتحان المجانية لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية

تواصل مديرية التربية والتعليم بالغربية، فعاليات مراجعة ليلة الامتحان المجانية والتى تم تنفيذها اليوم استعدادا لإمتحان اللغة الأنجليزية والمقرر امتحانها غدا الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٢لجميع الشعب للصف الثالث الثانوى، وذلك في إطار دور الوزارة في مكافحة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وجذب الطلاب للمدارس.

وشهدت مراجعة ليلة الامتحان إقبالا وحضورا كثيفا من جانب الطلاب ، وحازت علي رضا الطلاب وأولياء الأمور، تمت المراجعات بقاعة نادي الصيد الرياضي .

ياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وفي ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب؛ سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقا من مسئولياتها الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بمستوياتها كافة، وتنفيذ للكتاب الدوري رقم ١٣ بتاريخ 15/4/2024.

ووجه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الشكر والتقدير ل مني عطا مدير عام ادارة غرب المحلة التعليمية، والسادة القائمين علي مراجعة ليلة الامتحان، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

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