بنك البركة يمنح "راية للنظم" حدا ائتمانيا يصل إلى 550 مليون جنيه

وقع بنك البركة اتفاقية تعاون مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بهدف منح حد ائتماني عام يصل إلى 550 مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى العائد.

جاء ذلك في حفل توقيع حضره العديد من الشخصيات البارزة من بينهم حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، وهشام عبدالرسول ، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات.

وتعليقًا على الشراكة، قال حازم حجازي: "يعكس التعاون مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات التزام بنك البركة نحو دعم المشروعات المبتكرة، ما يمثل علامة فارقة في تعزيز التعاون بين قطاعي البنوك والتكنولوجيا في مصر. ومن خلال منح راية حد ائتماني عام، فإننا نهدف إلى تسهيل الخطط التوسعية للشركة وتمكينها من استكشاف سبل جديدة للنمو، ما يتماشى مع استراتيجيتنا لتعزيز التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة التحول الرقمي في مصر للأمام."

وأضاف حجازي: "يلتزم بنك البركة بدعم نمو وتطوير قطاع التكنولوجيا في مصر، وإدراكًا للدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في دفع الابتكار وتعزيز الرخاء الاقتصادي، يعطى البنك الأولوية للشراكات مع شركات التكنولوجيا الرائدة.

ومن خلال تقديم دعم مالي كبير وتعزيز التعاون بين قطاعي البنوك والتكنولوجيا، يهدف بنك البركة إلى تحفيز توسع المؤسسات القائمة على التكنولوجيا، وتحفيز خلق فرص العمل، والمساهمة في التقدم الشامل للاقتصاد المصري. حيث تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية مع راية على التزام البنك الثابت برعاية الابتكار ودفع النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

من جانبه، أعرب هشام عبد الرسول، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع بنك البركة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع وتيرة أعمالنا وتوسعاتنا في السوق.

وأضاف أن الاتفاقية تعكس قوة مركزنا المالي، وهو ما ظهر بوضوح في تقييم بنك البركة لشركتنا كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا. وأوضح أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية هامة لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها السوق المصري، حيث تفتح أمامنا آفاقًا جديدة للنمو والتطور، مما يسهم في تعزيز التحول الرقمي والاقتصادي في مصر.

وأضاف عبد الرسول: "نثمن شراكتنا مع كبرى المؤسسات العاملة في السوق المصري على مدى أكثر من 25 عاماً من العمل والريادة، اكتسبنا خلالها ثقة عملائنا وهو ما أسهم في حصولنا على مكانة متقدمة قي قطاع تكنولوجيا المعلومات".