بالفيديو.. التضامن: معنيون برعاية الأيتام في مصر ونسعى لإقرار قانون الرعاية البديلة

قال علاء عبد العاطي، مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن، إن الوزارة هي المعنية برعاية الأيتام على مستوى الجمهورية، حيث يتم العمل على ملف الطفولة بشكل كبير جدًا وتطوير هذا الملف من خلال قانون الطفل المصري، والذي يعتبر من أفضل القوانين الخاصة بالطفولة على مستوى العالم.

وأضاف "عبدالعاطي" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن وزارة التضامن لديها اهتمام كبير بتطوير الأطر التشريعية الخاصة بقانون الطفل ونعمل على قانون جديد يطلق عليه اسم قانون الرعاية البديلة المعروض على مجلس النواب وفي انتظار إقراره.

وتابع، أنه تم عمل أكثر من حوار ولقاء مجتمعي للتوافق على مشروع قانون الرعاية البديلة والقانون به كل ما يخص الطفل اليتيم وخاصة الطفل المكفول في أسر بديلة.

وأردف، مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن، أن قانون الرعاية البديلة، معني أكثر بالأطفال المحرومين من رعاية الوالدين حتى يتسنى لهم الاستمتاع بكافة الخدمات من وحدات سكنية ورعاية طبية، وخلافه.