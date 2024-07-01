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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تحطم طائرة على طريق سريع بعد أن علقت بخط كهرباء بفرنسا

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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لقي 3 أشخاص حتفهم عندما تحطمت طائرة سياحية كانوا يستقلونها على طريق سريع في فرنسا  وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس .

ووقع الحادث بعد ظهر اليوم الماضى في منطقة باريس بسبب احتكاك بين الطائرة وهي من طراز سيسنا  وخط كهرباء ضغط عال على ما يبدو ولم تصب أي سيارة على الطريق السريع بأضرار

وقال مكتب المدعي العام لـ"فرانس برس" إن "ركاب الطائرة الثلاثة التي أقلعت للتو من مطار لوغن قتلوا وأضاف أن الضحايا "رجلان وامرأة"وأكد مصدر في الشرطة أن الطريق السريع أُغلق في الاتجاهين وفتح مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني (BEA) تحقيقا.

فرنسا تحطم طائرة حادث سياحة طريق سريع