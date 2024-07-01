طارق الشناوي عن أزمة حفل أنغام بمهرجان موازين: 40 سنة تحترم جمهورها

علق الناقد الفني طارق الشناوي على أزمة حفل الفنانة أنغام في افتتاح مهرجان موازين، بسبب صدمتها من عدد الحضور على عكس حفلات النجوم الآخرين بنفس الدورة.

قال الناقد الفني طارق الشناوي في لقائه مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامية عبيدة أمير ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «أنغام كانت صائبة الرأي عندما قدمت الحفل رغم عدد الحضور القليل».

وأضاف: «قد تكون تعلم عدد التذاكر المباعة للحفل، لكنها تحترم جمهورها والمسرح لذلك غنت وهذا يُحسب لها، وهناك خطأ تنظيمي تم ونحن لا نعلم الملابسات ويجب أن نفترض حسن النية».

واستكمل الناقد الفني: «الموقف خاطئ وليس بالضروري مقصود، وقد تكون بعض مطالبات المقاطعة لمهرجان موازين السبب في قلة عدد الحضور، وأنغام 40 سنة بتغني وما حدث لا ينعكس أبدًا على شعبيتها بالوطن العربي كنجمة كبيرة بدأت منذ طفولتها».

وأشار إلى أن الشعب المغربي يقدر قيمة الفن المصري، ولا يجب أن نحمل الخطأ التنظيمي للشعب أو المملكة، مضيفًا: «لأم كلثوم تأثير عميق بهذا الشعب وعبد الحليم حافظ يعد أكبر فنان عربي كان الملك الحسن الثاني يحرص على تواجده».

https://m.youtube.com/watch?v=hcuoLyB5MaA&t=305s