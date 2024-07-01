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الإثنين 01 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 51 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلي الصين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 69000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 840 شاحنة و283 سيارة حيث شملت حركة الواردات 8500  طن بضائع، 491 شاحنة و 253 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 60500 طن بضائع، 349 شاحنة و30 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا والرياض  بينما تغادر السفينة INCE INEPOLU علي متنها 51 الف طن فوسفات تصدير الي الصين و السفينتين ALCUDIA EXPRESS وامل ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي  امل ، سينا و بوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض ، الحرية2 وسينا  ، كما تم تداول 2930 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للاربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج ، آور وآيلة. كما استقبل ميناء بورفيق السفينة HELENA KOSAN علي متنها 3000 طن مادة البروبلين قادمة من الامارات  .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4475 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أمس بضائع عامة ومتنوعة بضائع عامة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادر حركة الصادرات ميناء سفاجا