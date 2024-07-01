مراسل القاهرة الإخبارية: مدير مجمع الشفاء تعرض لكسور وجروح أثناء فترة اعتقاله بسجون الاحتلال

قال مراسل القاهرة الإخبارية، يوسف أبو كويك، إن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، أوضح أن عددا من الكوادر الطبية التي قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقالهم استشهدوا في السجون.

وشدد "أبوكويك" في رسالة لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، على أن أوضاع الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي كارثية، مشيرًا إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية التي سبق للاحتلال اعتقالهم، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح، أن مدير مجمع الشفاء الطبي تعرض لكسور وجروح أثناء فترة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن «أبو سلمية» ناشد المجتمع الدولي بضرورة التدخل من أجل إنقاذ الأسرى المتواجدين في سجون الاحتلال، ويتعرضون للتصفية الجسدية.

وأشار، إلى أن معتقلات وسجون الاحتلال المخصصة للأسرى من قطاع غزة مغلقة أمام المحامين والجهات الدولية والإنسانية.