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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة فتاة أقدمت على الانتحار في بنها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صرحت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر تناولها قرص غلة أودى بحياتها على الفور داخل شقتها بمنطقة الفلل بمدينة بنها.

جاء ذلك بعد انتدبت خبراء الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثة للوقوف على أسباب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه واستصدار تصريح الدفن.

البداية عندما شهدت منطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مصرع فتاة تدعى "إ.م" في الثلاثينات من عمرها، إثر تناولها قرص غلة أودى بحياتها على الفور، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي.

وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاه والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مستشفى بنها الجامعي باستقبالها فتاه تدعى "ا م" تبلغ من العمر 31 سنة مقيمه بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وتبين أن المتوفاه تناولت قرص غلة أودى بحياتها فور وصولها المستشفي، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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