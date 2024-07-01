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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا مقار يصلي عشية عيد نياحة الأنبا موسى الأسود

الأنبا مقار
الأنبا مقار
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صلى الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشرللاقباط الأرثوذكس، عشية عيد نياحة الأنبا موسى الأسود، بدير الأنبا انطونيوس ببيرث بكندا، كما قام نيافته بتطييب رفات الأنبا موسى.

وشارك نيافته الصلوات الآباء رهبان الدير، وخورس الشمامسة.

الجدير بالذكر إن الكنيسة أشارت إلى أن القديس القوي الأنبا موسي الأسود يعتبر من أشهر قديسى التوبة في كل العصور؛ فهو يعتبر رمزا قويا للتحول الكامل من حياة الشر والجريمة إلي حياة الطهارة والنقاوة .

ويشار إلى تاريخ ميلاده غير معروف علي وجه الدقة ؛ فهو يقع ما بين أعوام 330 ؛340 م 

الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر عشية عشية عيد نياحة الأنبا موسى الأسود دير الأنبا انطونيوس ببيرث كندا