الأنبا مقار يصلي عشية عيد نياحة الأنبا موسى الأسود

صلى الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشرللاقباط الأرثوذكس، عشية عيد نياحة الأنبا موسى الأسود، بدير الأنبا انطونيوس ببيرث بكندا، كما قام نيافته بتطييب رفات الأنبا موسى.

وشارك نيافته الصلوات الآباء رهبان الدير، وخورس الشمامسة.

الجدير بالذكر إن الكنيسة أشارت إلى أن القديس القوي الأنبا موسي الأسود يعتبر من أشهر قديسى التوبة في كل العصور؛ فهو يعتبر رمزا قويا للتحول الكامل من حياة الشر والجريمة إلي حياة الطهارة والنقاوة .

ويشار إلى تاريخ ميلاده غير معروف علي وجه الدقة ؛ فهو يقع ما بين أعوام 330 ؛340 م