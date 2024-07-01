طارق الشناوي يفجر مفاجأة بشأن خطوبة شيرين عبدالوهاب.. فيديو

كشف الناقد الفني طارق الشناوي العديد من المفاجآت عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وخاصةً خطوبتها المثيرة للتساؤلات، كما تحدث عن أزماتها بالوسط الفني وعلاقتها بشقيقها.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي في لقائه مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامية عبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن علاقة شيرين عبد الوهاب بشقيقها متوترة.

وتابع: «شيرين تركيبتها الإنسانية هي ملكة التناقضات وتحركها مشاعرها اللحظية منذ بداياتها وأتذكر منذ حوالي 7 سنوات كنت في لقاء تلفزيوني وجاء خبر عاجل اعتزال شيرين وأخبرتهم أنه بعد قليل سيظهر خبر آخر تراجعها عن الاعتزال وتراجعت بالفعل بعد نصف يوم أما طريقة التعامل بينها وبين حسام حبيب غربية وليست شرقية حيث يدافع عنها ويتحدث بلسانها رغم الطلاق واستعدادها للزواج من جديد».

وفيما يخص حقيقة خطوبتها، قال طارق الشناوي: «الحقيقة مع شخصية مثل شيرين عبد الوهاب صعب أن نجزم بها قد يكون مجرد خيال وهي تنتقل من النقيض إلى النقيض وكل من اقترب من شيرين ولن أستثني أحد اعتبرها مورد رزق».

وأضاف: «سواء كان أخ أو زوج أو خطيب أو حبيب أو صديق كل الدائرة حولها يعتبرونها مشروع سيكسبون منه، وشيرين عبد الوهاب تساهم في ذلك لأنها لا تفكر في نفسها».

واستكمل الناقد الفني حديثه: «شيرين لو ماشية بالورقة والقلم مش هتكون شيرين، ومازالت تنافس على صوت مصر وهي واحدة من أهم الأصوات وأفضلها».

واختتم طارق الشناوي: «قد تكون الخطوبة مجرد ضربات عشوائية بين أطراف، فمن هو رجل الأعمال الذي سيتزوج شيرين ويريد أن يخفي نفسه!»، مؤكدًا على عودة شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية بقوة قريبًا، ووجه لها رسالة قائلًا: «يجب أن تتبعي شئ من العقلانية».