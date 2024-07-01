تبدأ من 15 جنيها.. أسعار المانجو في سوق العبور

أجرت نورهان، مراسلة صدى البلد، جولة تفقدية داخل سوق الجملة بالعبور، لمعرفة أسعار المانجو والأنواع المتوفرة حتى الآن، وموقف الأسعار من النزول خلال الفترة المقبلة.

وقال أحد تجار المانجو في لقاء خاص مع نورهان خلال برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك وفرة هذا العام من المانجو في السوق المحلي، وسيتم توفير جميع أنواع المانجو في الأسواق بعد 15 يومًا، ومن المتوقع أن يكون هناك نزول في الأسعار.

وأضاف، أن أسعار المانجو الآن تشهد تراجع كبير مقارنة لما كنت تشهده خلال تلك الفترة من العام الماضي، حيث يتراوح سعر المانجو السكري من 20 إلى 25 جنيهًا، بينما يتراوح سعر المانجو الجولك من أسوان بين 15 إلى 20 جنيهًا في سوق الجملة، فيما سيتم ضخ المانجو العويسي في السوق منتصف شهر يوليو المقبل.

وتابع: المانجو الفص والعويسي من أغلى أنواع المانجو، وتوجد بعض الأنواع الجيدة منها الزبدية، والتي تعتبر من أحلى وأجمل أنواع المانجو في الأسواق.

https://www.youtube.com/watch?v=owrgYY0CvgA