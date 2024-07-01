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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تبحث غدا مع ممثلي المجتمع المدني الأفغاني قضايا حقوق النساء

النساء في أفغانستان
النساء في أفغانستان
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 تبحث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، غدا /الثلاثاء/ مع ممثلي المجتمع المدني الأفغاني بما في ذلك منظمات نسائية وأخرى معنية بحقوق الإنسان، خلال اجتماع الأمم المتحدة الثالث للمبعوثين الخاصين لأفغانستان المنعقد حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، قضية حقوق النساء والفتيات وحقوق الإنسان بشكل عام والشمول السياسي للمرأة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت ديكارلو، أن الهدف من اللقاء هو أن تعيش أفغانستان في سلام مع نفسها وجيرانها، مندمجة بشكل كامل في المجتمع الدولي، وتفي بالتزاماتها الدولية بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة بشأن النساء والفتيات.
وفي وقت سابق، عبرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بإنهاء التمييز ضد النساء، عن القلق البالغ بشأن ما وصفته بـ "استبعاد النساء والفتيات" من الاجتماع، داعية إلى الشمول الفعال والمباشر للنساء والفتيات في تلك المناقشات التي تتعلق بأخطر أزمة لحقوق المرأة في العالم.

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