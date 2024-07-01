صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين - أول جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.45%، ليصل إلى مستوى 27,892.4 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 1%، وصولا إلى مستوى 2,763.5 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.55%، ليصل إلى مستوى 34,255.88 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 6,250.47 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.86%، ليصل إلى مستوى 9,062.76 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.96% وصولا لمستوى 5,719.83 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.42%، مسجلا 12,049.22 نقطة.