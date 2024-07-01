بعد تفعيل قرار غلق المحلات 10 مساءً.. "البوابة نيوز" توضح كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل

تبدأ الحكومة اليوم في تنفيذ قرار غلق المحلات في العاشرة مساءً لتخفيف أحمال الكهرباء؛ حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن عودة مواعيد إغلاق المحلات التجارية في الساعة الـ 10 مساءً في جميع أنحاء الجمهورية بدءًا من اليوم 1 يوليو حتى نهاية الصيف، ويستثنى من القرار الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم على أن يتم غلقها في تمام الساعة 1 صباحًا.

ويترتب على هذا القرار غلق المقاهي والكافيهات والقاعات والنوادي وغيرها من الأماكن العامة، مما يستدعي تواجد أفراد الأسرة وقتًا أكبر في المنازل.

40% استهلاك المنازل من الطاقة الكهربائية

ومع قرار غلق المحلات في العاشرة مساءً ستزداد عدد ساعات بقاء الأفراد في المنازل، لذلك يجب الحرص على عدم زيادة استهلاك الكهرباء، حيث يمثل القطاع المنزلي أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة الكهربائية في مصر، وذلك نتيجة التوسع المستمر في العمران واستخدام الأجهزة الكهربائية والتكنولوجية، وأجهزة التكييف والمراوح خاصة في شهور الصيف.

ويتمثل الاستهلاك بشكل رئيسي في الإنارة واستخدام الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجة والمراوح والتكيف والغسالات والمكواة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.وتبلغ قيمة استهلاك الكهرباء في المنازل نسبة 40% من استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر.

كيفية ترشيد الكهرباء

يقصد بترشيد الكهرباء هو الاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية بما يحد من إهدار الموارد، دون المساس براحة الأفراد، وذلك من خلال ضوابط الاستخدام الرشيدة لـ الأجهزة الكهربائية المختلفة .

وتأتي أهمية ترشيد الكهرباء في خفض معدل الاستهلاك، وبالتالي خفض الفاتورة للأسرة وتوفير النفقات، كما يترجم الترشيد من استهلاك الفرد 10% من الطاقة الكهربائية بتوفير حوالي 3 مليار دولار.

وتسعى الحكومة من قرار غلق المحلات في العاشرة مساءً، وعودة مواعيد إغلاق المحلات التجارية في الساعة الـ 10 مساءً في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهور الصيف إلى الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية وترشيدها بشكل عام للتخفيف على محطات توليد الكهرباء.

ويبقى على الأفراد سواء في المنازل أو أماكن العمل دورًا كبيرًا في ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال المشاركة الفعّالة لتخفيف الأحمال الزائدة علي محطات الكهرباء، والبعد عن الإسراف المنهي عنه.

نصائح مهمة

وينصح لترشيد الكهرباء داخل المنزل باستخدام الإضاءات (الليد) منخفضة الاستهلاك، كما يجب غلق وحدات الإنارة في الغرف الخالية بالمنزل والتي لا يتواجد فيها أفراد، وتخفيف وحدات الانارة خاصة في الممرات الطويلة.

ويجب إغلاق الأجهزة التكنولوجية غير المستخدمة مثل الكمبيوتر والطابعات وشواحن الهاتف في حالة عدم الاستخدام.

ويجب عند تشغيل غسالات الملابس تشغيلها بحمولتها الكاملة من الملابس، حيث تستهلك الغسالات قدراً من الطاقة الكهربائية، ولذلك يجب أيضًا اختيار أنواع ذات استهلاك منخفض عند الشراء.

ولترشيد استهلاك الثلاجات يجب إحكام غلق الباب، وعدم فتحه بدون داعٍ، وترتيب الأواني والطعام بطريقة منظمة لضمان وصول التبريد لكافة الأماكن وعدم اجهاد الماتور بفتح الأبواب وتمرير الهواء إلى الداخل.

ويعد استخدام أجهزة التكييف في شهر الصيف من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكًا، لذلك يجب الحرص على صيانة الجهاز قبل دخول فصل الصيف، إضافة إلى أحكام غلق النوافذ والأبواب عند تشغيل المكيف.

وينصح ضبط درجات الحرارة بشكل معتدل من البرودة للحفاظ على استهلاك الكهرباء، وأيضًا لكي تحافظ على الصحة العامة للجسم، كما يجب التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.

وفي المطبخ يجب أن تسعى "ست البيت" إلى خفض استخدام المايكرويف وأفران الطبخ الكهربائية عند الضرورة القصوى، وتفادى تشغيلهم خلال فترة ذروة الأحمال الكهربائية.