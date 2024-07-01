الإعلامي محمد جاد: الأجواء حماسية للغاية استعدادا لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية

قال محمد جاد، موفد "القاهرة الإخبارية" إلى العلمين الجديدة، إن الأجواء حماسية للغاية استعدادا لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، فالمدينة التي كانت موطنا للمعارك في الحرب العالمية الثانية أصبحت واحدة من أهم مدن الجيل الرابع وغيرت مفهوم الساحل الشمالي من مجرد وجهة صيفية فقط لمدينة متكاملة.

وأضاف خلال برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المهرجان يأتي بعد صفقة استثمارية كبرى في رأس الحكمة، مشيرا إلى أن عبقرية منطقة العلمين الجديدة أنها على بعد ساعة من مرسى مطروح وساعة من الإسكندرية، وكذلك على بعد ساعتين ونصف من القاهرة.

وأكد أنها أصبحت مدينة عالمية تفخر أنها في مصر.

https://www.youtube.com/watch?v=HVeewMLgbOg&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9