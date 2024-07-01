استشهاد صحفى متأثرا بجراحه بعد قصف إسرائيلى لمنزله جنوب غزة

أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، باستشهاد صحفي متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها قبل يومين، بعد قصف إسرائيلي استهدفه أمام منزله في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

يذكر أنه تم الإعلان من قبل عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 151 صحفيًا وصحفية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37.877 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86.969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.