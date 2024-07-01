ads
الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشهاد صحفى متأثرا بجراحه بعد قصف إسرائيلى لمنزله جنوب غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، باستشهاد صحفي متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها قبل يومين، بعد قصف إسرائيلي استهدفه أمام منزله في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

يذكر أنه تم الإعلان من قبل عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 151 صحفيًا وصحفية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37.877 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86.969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

استشهاد صحفي قصف اسرائيلي حي الصبرة غزة قطاع غزة