القاهرة الإخبارية: من المتوقع حضور مليون زائر بمهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية

قالت الإعلامية نهى درويش، موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى العلمين الجديدة، إنه سيجري إعلان تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم الاثنين، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وأضافت خلال برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيجري الإعلان فيه عن الفعاليات وكل الحفلات سواء الحفلات الغنائية أو المسابقات الرياضية أو العروض الأخرى، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من المهرجان حققت نجاحا كبيرا للغاية، كما حضره عددا كبيرا من مختلف دول العالم، ومن المتوقع حضور مليون زائر تقريبا.

وتابعت أنه خلال عام حدثت تطورا كبيرا بالمكان سواء بالمباني أو الممشى السياحي، مشيرة إلى أن السائحين القادمين من اليونان مثلا يكونون في حالة انبهار من الساحل الشمالي، كما أن شواطئ العلمين ليس بها أي أخطار كغيرها من الدول.

https://www.youtube.com/watch?v=HVeewMLgbOg&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9