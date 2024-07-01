سؤال برلماني حول خطة الحكومة للحفاظ على التراث السيناوي

تقدمت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري التجارة والصناعة والتضامن، حول خطة الحكومة للحفاظ على التراث السيناوي من المشغولات اليدوية والحرفية.

وذكرت "السواركة"، في السؤال المقدم منها،:"تعد المشغولات اليدوية أهم الحرف التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء وتبدع فيها السيدات السيناويات حيث إنهن يعتبرن المشغولات اليدوية جزءا لا يتجزأ عن التراث السيناوى الذى يعد من أهم موروثاتهم".

وقالت:" إضافة إلى أن معظم هؤلاء السيدات يعتمدن عليها كمصدر أساسى ورئيسى لدخل الأسرة ومن أهم هذه المشغولات التطريز بالخرز والخيط للملابس وصناعة الاكسسوارات والشنط والكليم وغزل الصوف والوبر، وترتبط المشغولات اليدوية بالتراث والبيئة السيناوية وبرعت سيدات القبائل المختلفة فى الاستئثار بطابع خاص بها وأيضا استحداث رسومات وغرز تطريز تشتهر بها".

وتابعت عضو مجلس النواب، تاريخياً كانت الحرف التراثية واليدوية تحتل المركز الأول فى الصناعات المصرية المختلفة، حيث تتميز بجودة التنفيذ، و تستمد مفرداتها الزخرفية من الفنون القديم".

وأوضحت نائبة شمال سيناء،"أدى العصر والتكنولوجيا ومتغيرات الحياة وعوامل التقدم المادي إلى ضعف أغلب الحرف اليدوية التقليدية فى المدينة والقرية، وإلى تعرض بعضها للاندثار فى مصر خصوصاً بعد الانتقال لمرحلة التصنيع الآلى، حيث تشهد منتجات الصناعات اليدوية في مصر تنافساً شديداً من جانب السلع المصنعة باستخدام الآلات".

ونوهت إلى أن الصناعات الحرفية واليدوية في شمال سيناء تعتبر إحدى القطاعات الاقتصادية الهامة بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل فهي تساعد على الحد من البطالة والاستفادة من كافة الموارد البشرية إذ تساهم في حشد وتعبئة القوى العاملة الأقل تعليمًا، كما أنها تمثل مضمونًا ثقافيًا وفنيًا عظيمًا يعتمد على التراث المصري.

وطالبت من الحكومة الاهتمام بتطوير صناعة الحرف اليدوية وتعزيز تسويقها، من خلال توفير المعارض الداخلية والخارجية كأدوات لتعزيز هذا القطاع الهام وتقديم الدعم اللازم للحرفيين من أبناء شمال سيناء عبر المنح والقروض.