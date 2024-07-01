الانتخابات التشريعية الفرنسية.. ماكرون يخسر الجولة الأولى

أعلنت الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تظهر تقدم حزب التجمع اليميني بحصوله على 33% من الأصوات.

بينما أشارت داخلية فرنسا إلى أن تجمع أحزاب اليسار حصل على 28% من الأصوات.

فيما أظهرت النتائج النهائية للجولة الأولى حصول تحالف الوسط المؤيد لماكرون على 20% من الأصوات.

وبهذا الفوز الساحق يتمكن اليمين المتطرف من الحصول على غالبية عدد المقاعد التي تتراوح بين 260 و310 والغالبية المطلقة المطلوبة في البرلمان 289 مقعدًا من أصل 577.

وفي حين دعا ماكرون إلى "تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع"في الدورة الثانية من الانتخابات في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، اعتبرت زعيمة التجمع مارين لوبان، أن "معسكر ماكرون تم محوه عمليا". وأكد اليمين الفرنسي، أنه لا يدعو الى التصويت ضد اليمين المتطرف في الدورة الثانية.

وقال ماكرون في تصريح مكتوب إن "المشاركة الكبيرة في الدورة الاولى (...) تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة الى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع (يكون) بوضوح ديموقراطيًا وجمهوريًا في الدورة الثانية".