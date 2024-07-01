ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 5.1% خلال شهر يونيو الماضي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن الصادرات سجلت نموا للشهر التاسع على التوالي في يونيو مدعومة بالأداء القياسي لأشباه الموصلات، حيث ارتفعت صادرات البلاد بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 57 مليار دولار الشهر الماضي.



وأشارت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية - في بيان اليوم /الاثنين/ - وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إلى انخفاض واردات البلاد بنسبة 7.5% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 49 مليار دولار الشهر الماضي؛ ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 8 مليارات دولار، وسجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا لمدة 13 شهرا متتاليا.



ونوهت الوزارة بارتفاع صادرات أشباه الموصلات، العمود الفقري لاقتصاد كوريا الجنوبية، بنسبة 50.9% خلال هذه الفترة لتصل قيمتها إلى 13.4 مليار دولار، مسجلة نموا على أساس سنوي لمدة ثمانية أشهر متتالية، كما ارتفعت صادرات شاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة بنسب 26.1% و58.8% و3.9% على التوالي على أساس سنوي في يونيو،فيما انخفضت صادرات السيارات بنسبة 0.4% إلى 6.2 مليار دولار بسبب قلة أيام العمل.



وأشارت إلى ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.7% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 11 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لأي شهر من أشهر يونيو. وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفاعات شهرية جديدة منذ أغسطس من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 1.8% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 10.7 مليارات دولار، مسجلة نموا لمدة أربعة أشهر متتالية.



وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.1% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 334.8 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6.5% لتصل قيمتها إلى 311.7 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري 23.1 مليار دولار في النصف الأول، وهو أعلى مبلغ بعد أن سجل 31.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

