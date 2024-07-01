بالفيديو.. الغرف التجارية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد الوطني

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالجيزة، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد خطوة هامة للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر كان له لمسة مختلفة تمامًا وتأثيره سيكون ملموسًا وكبيرًا على الساحة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “الشاهد” في حواره لبرنامج “صباح البلد” على فضائية “صدى البلد” اليوم الاثنين، أن مصر كانت محاطة من كل الجهات على مدار الفترة الماضية، وأن الظروف السياسية تؤثر على الساحة الاقتصادية بشكل كبير.

وأوضح، أن أهداف مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي؛ تشمل تسليط الضوء على الاصلاحات الاقتصادية والاستراتيجية التي تمت خلال الفترة الماضية، في إطار جذب المستثمرين، إضافة إلى تعزيز الطاقة والممارسات المستدامة، وتعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأوروبية، وتوفير فرص لعقد الشراكات الاستثمارية مع الدول الأوروبية الكبرى.

وتابع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية، قارة أفريقيا دولة مصدرة للمواد الخام، وتستورد كل شيء، حيث يتم استيراد بنحو 500 مليار دولار سنويًا، نصيبنا كدول عربية هو 3% فقط، والاتحاد الأوروبي يسيطر على باقي النسب من التصدير والاستراد.