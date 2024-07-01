بن غفير يهدد بالاستقالة في حال توقف الحرب على غزة

هدد وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بأنه "إذا توقفت الحرب لن أكون في الحكومة"، مشددا على أن "التوصل إلى اتفاق مع حماس ممنوع".

وقال بن غفير: "ممنوع التوصل إلى اتفاق مع حماس، يجب فقط شن حرب ضدهم، إذا توقفت الحرب فلن أكون في الحكومة".

وتابع: "كيف يمكن بدون حرب أن يفهم رئيس الحكومة ووزير الأمن أنه من المستحيل التوصل إلى تسوية، نحن نعرف ما يريدون، إنهم يريدون قتلنا".

وأوضح أن "رئيس الحكومة كان يعلم جيدا أنه إذا توقفت الحرب فلن أكون هناك. لقد قلت عن غزة، إذا لم تكن هناك حرب فلن أكون هناك، والأمر نفسه في الشمال، يجب أن تكون لدينا حرب في الشمال. أنا لا أتحدث مع رئيس الحكومة بلغة التهديد، يجب أن نخوض حربا لأننا لا نعقد اتفاقيات مع النازيين"؛ حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وعن خدمته العسكرية قال بن غفير: "كنت أريد أن أخدم في الجيش ولم يسمحوا لي، ورأيت أبطالا قالوا لي أنت لست رئيس الأركان، اتضح أنني كنت على حق وأنكم كنتم جميعا على خطأ".

وبالأمس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو صرح بأنه سيتم الإعلان خلال أيام نهاية عملية رفح.

وذكرت القناة 13 العيرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعلن في الأيام المقبلة أن عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح تقترب من نهايتها وأن إسرائيل تضع نصب عينيها المرحلة الثالثة من الحرب.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة 13 إن "العمليات ستستمر مع الغارات والضربات الجوية لن تنتهي الحرب".

وأضاف: "سنتصرف أينما وجدت معلومات استخباراتية حول نشاط حماس".