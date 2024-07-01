الاحتفال بختام صلوات شهر قلب يسوع الأقدس بالقوصية

احتفل أبناء كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بمدينة القوصية مساء أمس الأحد، بختام صلوات شهر قلب يسوع حيث ترأس الأنبا مرقس وليم مطران ايبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك قداساً احتفالياً للمناسبة المباركة.

وقد عاون الأب المطران في صلاة القداس القمص كيرلس عازر، القمص انطون رزق الله، والقمص يوسف اقلاديوس رعاة الكاتدرائية . كما حضر القداس الشماس الاكليريكيى ريمون عماد اليسوعي .



في كلمة روحية لأبناء الكاتدرائية قال الأب المطران: " نشكر الرب الذى يهبنا كل فرح روحي لتقوية لإيماننا ، ففي هذا المساء المبارك نحتفى بقلب يسوع الأقدس، رمز الحب الإلهي والعطاء غير المحدود للبشر، وعندما نختتم مسيرة التأمل في صلوات التسبيح والعبادة للقلب الأقدس التى رفعها ابناء الكنيسة خلال شهر يونيو المخصص لإكرام القلب الأقدس، فإننا نتذكر كل ما فعل الرب معنا من عظائم تدعونا إلى الاعتراف بنعمه الغزيزه ومحبته الفائقة .

وأضاف الأنبا مرقس: وفي سبيل الاتحاد الدائم بالقلب الإلهي الوديع والمتواضع، كان تكريسنا ايبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس حتى يظل حب قلب يسوع طاقتنا الروحية الأولى في كل عمل وخدمة، لمجد الله .

واختتم الأب المطران كلمته الروحية بالترحيب بالقمص يوسف اقلاديوس راعياً بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية متنمياً لسيادته خدمة رعوية مثمرة . "

كان القمص يوسف اقلاديوس قد قام بإلقاء العظة الروحية خلال القداس حيث تناول معنى كلمة القلب بأنه الكيان الداخلي الذي يحمل مشاعر الإنسان ورغباته وذكر بأن كلمة " القلب" وردت في الكتاب المقدس ألف مرة من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا .

و تناول كذلك بإيجاز عرض عدد اثنى عشر نوعاً من القلوب هي " الطاهر، البرئ، الهادئ، الرائع، الحسّاس، الماكر، الشجاع، المنكسر، الأناني، الوحيد، الزجاجي، والحنوني " .

واختتم القمص يوسف اقلاديوس العظة بالحديث عن أهمية الوداعة والتواضع في الحياة الروحية للمسيحي وموقع فضيلة التواضع في محاربة عدو الخير داعياً المصلين إلى النمو في هذه الفضيلة لخيرهم الروحي .

في ختام القداس الإلهي تم التطواف حول المذبح وبين ارجاء الكاتدرائية بأيقونة قلب يسوع الأقدس مع الترانيم والألحان من خورس الكاتدرائية لتمجيد قلب يسوع .

كذلك تم توزيع كتيب " متواضع القلب " للمصلين والذى تضمن صلاة مسبحة قلب يسوع وبعض الصلوات الخاص بعبادة القلب الأقدس وفعل تكريس الايبارشية لقلب يسوع إلى جانب كلمة الأنبا مرقس في عيد تأسيس الإيبارشية الأول وتكريسها لقلب يسوع الأقدس .