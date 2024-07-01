اليوم.. الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري من بوابة الطلائع

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش بملعب الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواصلة الانتصارات في مسابقة الدوري الممتاز والزحف نحو القمة مستغلا المباريات المؤجلة للفريق.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الكلية الحربية ضمن الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الممتاز وتذاع على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي والطلائع في جدول الدوري

وقبل مباراة الأهلي والطلائع يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة من 20 مباراة ولديه 5 مباريات مؤجلة، بينما يأتي فريق طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة.

قائمة الأهلي

وأعلن السويسري مارسيل كولر القائمة التي يخوض بها مواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز مساء اليوم وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني

خط الوسط: كريم نيدفيد - أليو ديانج - مروان عطية - السولية - إمام عاشور - أكرم توفيق - أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد

خط الهجوم: وسام أبو علي

غيابات الأهلي أمام الطلائع

ويفقد فريق الأهلي عدد كبير من اللاعبين سواء للإصابة أو أسباب فنية، وتم استبعادهم من جانب المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

ويغيب عن الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا بعد قرار تجميده من جانب الجهاز الفني، كما يغيب ايضا كلا من، محمود متولي وحمزة علاء وكريستو وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا لأسباب فنية وعمر كمال وبيرسي تاو وعلي معلول ومصطفى مخلوف للإصابة.

