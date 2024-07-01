اليوم.. بدء صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو 2024

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات التموين عن شهر يوليو 2024، اعتبارًا من اليوم الإثنين، وذلك بواقع ٥٠ جنيهًا لكل مواطن على بطاقات التموين حتى ٤ أفراد و٢٥ جنيهًا بداية من الفرد الخامس، وذلك دون أي زيادة في الأسعار.

ومن المقرر أن يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، كما توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفًا من السلع دون زيادة في الأسعار.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع التموينية عند البدالين وجمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية.

وتوفر وزارة التموين نحو 30 صنفًا من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها العديد من السلع للمواطنين في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، بأسعار مناسبة ومخفضة تناسب مختلف الفئات.

سعر سكر معبأ 1 كجم، 12.60 جنيه.

سعر مسلى صناعي 800 جم، 36 جنيهًا.

سعر زيت خليط 800 مللي، 30 جنيهًا.

سعر شاي ناعم 40 جم، 5 جنيهات.

سعر مكرونة 800 جم، 15.5 جنيه.

سعر صلصة 300 جم، 8 جنيهات.

سعر مكرونة 400 جم، 7.75 جنيه.

سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا، 18 جنيهًا.

سعر عدس مجروش 500 جم، 21 جنيهًا.

سعر مربى أنواع 350 جرامًا، 16 جنيهًا.

سعر فول معبأ 500 جم، 9 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج، 6 جنيهات.

سعر دقيق معبأ 1 كجم، 18 جنيهًا.

سعر جبنة تتراباك 250 جم، 14 جنيهًا.

سعر جبن أبيض زنة 125 جرامًا، 7 جنيهات.

سعر صابون غسيل 125 جم، 3 جنيهات.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم، 25 جنيهًا.

سعر صابون تواليت 125جم، 7.50 جنيه.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم، 16 جنيهًا.

سعر لبن جاف 125 جم، 25.5 جنيه.

سعر خل 5% 900 ملي، 6 جنيهات.

سعر كيس سائل غسيل أواني 80 جم، 3 جنيهات.

سعر كيس ملح طعام 300 جم، 1.25 جنيه.

سعر بسكويت يويوز سادة، جنيه ونصف.

سعر حلاوة طحينية سادة 40 جم، 4 جنيهات.

سعر بسكويت يويوز ويفر، 2.75 جنيه.

سعر بسكويت تومورو أنواع، 3.75 جنيه.

سعر بسكويت بوو أنواع، 3.75 جنيه.

سعر طحينة بيضاء ظرف 24 جرامًا، 2.50 جنيه.

سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جم، 4 جنيهات.