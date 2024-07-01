جيش الاحتلال: إطلاق 20 صاروخا من غزة والإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي

قال جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، إنه رصد إطلاق 20 صاروخاً من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية له.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أن الصواريخ انطلقت من منطقة خان يونس، وجرى اعتراض بعضها، وسقط البعض الآخر في جنوب إسرائيل، مؤكداً عدم وقوع إصابات.

وأشار إلى أن قواته تقصف بالمدفعية مصدر إطلاق الصواريخ.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثّها ناشطون على منصة «إكس»، الإفراج عن محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء بغزة، والذي اعتُقل من المستشفى في نوفمبر الماضي.

وقال أبو سلمية إن الأسرى يمرون بـ«ظروف صعبة جداً ومأساوية، فيما يخص نقص الأكل والشرب والإهانة الجسدية وكل شيء».

وتابع: «ما مرَّ به الأسرى وضعٌ لم يمرّ على الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والأسرى القدامى أيضاً يعانون الأمرَّين».

كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت محمد أبو سملية من مجمع الشفاء، في 23 نوفمبر الماضي، وقال حينها الطبيب في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، خالد أبو سمرة: «جيش الاحتلال اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية، وعدداً من الكوادر الطبية، الليلة». وكان أبو سلمية قد أبلغ «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنه تلقّى «أمراً» بإخلاء المستشفى، في 18 نوفمبر الماضي، بعدما رفض أمراً سابقاً مماثلاً.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية في مجمع الشفاء الطبي مرتين؛ الأولى في نوفمبر، والثانية في نهاية مارس الماضي، وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية قالت وزارة الصحة في غزة إنها عثرت على عدة مقابر جماعية.