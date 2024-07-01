الدفاع الروسية: إسقاط 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك

أعلنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اليوم الاثنين، إسقاط 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.



وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، في تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت سبع طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق فاتيجسكي وكونيشيفسكي وكورتشاتوفسكي وكورسك".

من جهته، قال حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، في بيان، إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات دون طيار(سبع فوق منطقة تروبشيفسكي واثنتان فوق منطقة كاراتشيفسكي)".