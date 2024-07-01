الجيش الكوري الجنوبي: بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه الشمال الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم /الاثنين/، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه الشمال الشرقي، مرجحا انفجار الصاروخ الثاني وهو ما قد يتسبب في سقوط حطام بمنطقة قريبة من بيونج يانج.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم، إن صاروخًا باليستيًا قصير المدى تم إطلاقه من منطقة جانجيون في إقليم جنوب هوانجهيه، وطار لمسافة حوالي 600 كيلومتر، وهبط في المياه قبالة مدينة تشونججين شمال شرق كوريا الشمالية، وتم إطلاق صاروخ باليستي آخر من نفس المنطقة ولم يحلق سوى حوالي 120 كيلومترًا.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكوري العقيد لي سونغ جون، أن الصاروخ الثاني ربما طار بشكل غير طبيعي في مرحلة مبكرة من تحليقه، وأنه إذا انفجر في الجو، فمن الممكن أن يكون حطامه قد سقط فوق كوريا الشمالية، مبينا أنه من الصعب معرفة نقطة تأثير الصاروخ بالضبط، لكن هناك احتمال أنه توجه نحو بيونج يانج".

وأدانت هيئة الأركان المشتركة الكورية بشدة عملية الإطلاق الأخيرة ووصفتها بأنها "عمل استفزازي" يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وتعهدت بالحفاظ على الاستعداد الشامل ضد مثل هذه الاستفزازات.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى، يعرفان باسم هواسونغ-11، من منطقة جانجيون في مارس من العام الماضي، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الصواريخ طارت لمسافة نحو 610 كيلومترات لتضرب هدفا في المياه قبالة تشونغجين.

