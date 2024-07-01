رئيس جنوب إفريقيا يعلن تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن حكومة وحدة وطنية موسعة مكونة من 75 وزيرا ونائب وزير، وذلك بعد مرور أكثر من عشرة أيام من تنصيبه لولاية ثانية.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم /الاثنين/، أنه جرى تمثيل تسعة أحزاب مختلفة في هذه الحكومة، مضيفا " أن هذا هو الشكل الجديد للديمقراطية في جنوب إفريقيا؛ حيث ظل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يهيمن على المشهد الانتخابي لمدة 30 عاما.. لكن خسارته للأغلبية المطلقة في الانتخابات الأخيرة أجبرته على البحث عن شركاء".

وأوضح الراديو أن "التحالف الديمقراطي" - وهو أكبر أحزاب المعارضة - حصل على 6 حقائب وزارية؛ بينها التعليم والأشغال العامة والبيئة، في حين كانت 6 وزارات أخرى من نصيب أحزاب أصغر، موضحا أنه تم تعيين زعيم التحالف الديمقراطي جون ستينويزن، وزيرا للزارعة في الحكومة الجديدة.

وأشار إلى احتفاظ حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" بـ 20 وزارة بينها حقائب رئيسة مثل المال والشئون الخارجية والطاقة والدفاع.

