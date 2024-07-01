وزير التعليم الفلسطيني: أعداد كبيرة من الطلبة معتقلون داخل سجون الاحتلال

أكد وزير التربية والتعليم الفلسطيني الدكتور أمجد برهم، وجود أعداد كبيرة من الطلبة الفلسطينيين معتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة.



وقال برهم - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /الاثنين/ - "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم ومخيماتها وحاصرت المدينة وقتلت كل من يتحرك في شوارعها، وبناء على ذلك قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل الامتحانات في المحافظة إلى 11 يوليو الجاري؛ حرصا على حياة الطلاب والمدرسين مع استمرارها في باقي محافظات الضفة الغربية".



وأضاف "أن وزارة التربية والتعليم لديها حصر بعدد الطلاب المعتقلين لدى قوات الاحتلال"، مشيرا إلى وجود مجموعة كبيرة من الطلاب داخل السجون الإسرائيلية بالضفة الغربية وقطاع غزة لهم ترتيبات خاصة ويتم متابعتهم.



وطالب الطلاب والمدرسين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية بالبقاء في منازلهم في حال تعرض حياتهم للخطر، وسيتم بناء على ذلك قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيامهم بالامتحانات، مؤكدا أن الحفاظ على حياة الطلاب والمدرسين لها الأولوية لدى الوزارة والسلطة الفلسطينية.

