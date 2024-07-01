إرادة جيل: ثورة 30 يونيو أعادت مصر للمصريين

أكد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أن ثورة 30 يونيو أعادت مصر مرة أخرى للمصريين وعودة أهل مصر لحضنها، مهنئًا المصريين بذكرى الثورة، قائلًا: “كل سنة وكل المصريين طيبين”.

وأوضح “مطر” في مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه لابد على الحكومة الجديدة الاهتمام بالاقتصاد والإنتاج والزراعة والصناعة، كى ينعكس على الحالة الاجتماعية للمواطن، مضيفًا: “تمنى من الحكومة الجديدة أن تهتم بحل مشاكل الصناعة والزراعة والحالة الاجتماعية للمواطن، والأخذ بمخرجات الحوار الوطنى فى هذا الشأن، لأن كل ذلك سينعكس على المواطن ويصب فى صالح مصر”.

وأكد تيسير مطر أن المواطن المصرى يستحق الخدمة والتكاتف من أجله، حتى يكون راضى عن الآداء الحكومى فى جميع المجالات، و90% من الأحزاب تطالب بالقائمة المغلقة المطلقة وهى الأنسب كى نخدم الوطن والمواطن، ويكون لدى المواطن رؤية كى يختار الناخب بسهولة ويكون هناك تواجد للأحزاب.