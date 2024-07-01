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الإثنين 01 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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يطرح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين 1 يوليو 2024، سندات خزانة ذات عائد ثابت، لأجل عامين و 3 أعوام، بقيمة 8 مليارات جنيه.

وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة السندات لأجل عامين تبلغ 2 مليار جنيه ويصرف العائد عليها سنوياً، تستحق في 2-7-2026.

بينما تبلغ قيمة السندات لأجل 3 أعوام 6 مليارات جنيه تستحق في 2-7- 2027، بعائد يصرف سنوياً.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن استهدافها طرح 6 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 143 مليار جنيه في الأسبوع الأول من يوليو الجاري ، بواقع 4 عطاءات أذون بقيمة 135 مليار جنيه ، بجانب عطاءي السندات المقرر طرحهما اليوم.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

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