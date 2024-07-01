رئيس حزب الجيل: ثورة 30 يونيو يوم خالد في تاريخ الشعب المصري

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن 30 يونيو يوم خالد فى تاريخ الشعب المصرى وعلينا جميعا أن نحتفل به كل عام بالشكل الذى يليق به فى يوم أعادت فيه مصر حريتها الوطنية وأوقفت المخطط الذى كان يهدد المنطقة العربية.

وأضاف ناجي الشهابي، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مطالب الأحزاب السياسية من الحكومة الجديدة تتعلق ما جاء بخطاب التكليف للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجه به تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإعادة تشكيل الحكومة.

وأوضح، أن الأحزاب تريد من الحكومة الجديدة تنفيذ ما أكد عليه الرئيس السيسى والذى قال أننا انتهينا فى إنشاء البنية التحتية والتى لم يوجد مثلها فى العالم، ويجب أن يكون خلال المرحلة المقبلة اهتمام بالزراعة والصناعة واستصلاح الأراضى، وهو يعنى أن الرئيس السيسى يقول للحكومة ما قيل فى الحوار الوطنى بتحقيق الإكتفاء الذاتى والاهتمام بالصناعة والتصنيع.