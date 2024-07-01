تصل لـ 45 درجة مئوية.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة- فيديو

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستبدأ في العودة مرة أخرى في الشعور بالارتفاعات الطفيفة والتدريجية في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه على مدار الـ 48 ساعة الماضيين كانت درجات الحرارة منخفضة نسبيًا مقارنة بما كان يتم تسجيله قبل ذلك.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن أمس الأحد سجلت درجات الحرارة أقل درجة سيتم تسجيلها خلال هذا الأسبوع والتي وصلت ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، موضحًا أنه بداية من اليوم سيكون هناك ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بمعدل من درجتين إلى ثلاث درجات على أغلب مناطق الجمهورية.

وتابع، أن درجات الحرارة ستتراوح اليوم من 36 إلى 37 درجة مئوية بالقاهرة الكبري، موضحا أن أعلي قيمة لتلك الارتفاعات على نهاية الأسبوع الحالي، حيث تسجل القاهرة فى حدود ال38 درجة مئوية فى الظل.

وتابع أن نسب الرطوبة مستمرة فى الإرتفاع ولن يكون هناك أى نشاط للرياح، وبالتالي يزيد من الشعور بمزيد من الإرتفاع بدرجات الحرارة، لافتا إلى أنه عند نهاية الأسبوع تعود محافظات الصعيد بتسجيل الـ45 درجة مئوية.