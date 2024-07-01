سعر الدولار اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم الاثنين 1 يوليو 2024، فى أول تعاملات الأسبوع بعد انتهاء إجازة البنوك، وسط انفراجه في مشتريات الدولار من الخارج، بعد رفع البنوك حد الشراء من الخارج بالعملات الأجنبية مع تخفيض عمولة الشراء إلى النصف.

سعر الدولار اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.9 جنيه للشراء، 48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.98 جنيه للشراء، 48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.98 جنيه للشراء، 48.08 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة:

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 48.24 جنيه للشراء، 48.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.98 جنيه للشراء، 48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.96 جنيه للشراء، 48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 47.96 جنيه للشراء، 48.06 جنيه للبيع.