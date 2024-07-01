انهيار عقار مكون من 4 طوابق بأسيوط وانتشال 4 جثث و8 مصابين

انهار منذ قليل منزل مكون من ٤ طوابق بحي شرق بشارع رياض نتج عنه وفيات واصابات ، تم استخراج ٤ جثث و٨ مصابيين بأسيوط وما زالت الحماية المدنية تبحث عن آخريين تحت الأنقاض.

وتفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، منذ قليل موقع المنزل المنهار بحى شرق وتابع جهود البحث عن مفقودين اسفل انقاض المنزل ،مشيرا الى أن جهود الانقاذ أسفرت حتى الان عن إنقاذ 5 اشخاص من أسفل الانقاض وإستخراج ٤ جثث من سكان المنزل المنهار ، معلناً متابعته المستمرة لجهود الانقاذ والبحث عن المفقودين أسفل الانقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة .

رافقه خلالها المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والدكتور مصطفى محمود مدير عام مرفق الإسعاف ويحيى زكريا مدير عام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالمحافظة و سيد عبد الجواد رئيس حى شرق ويسرى عمران مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة وعيون ابراهيم رئيس حى غرب وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح ومسئولى الحماية المدنية والاسعاف ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة .

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من ٤ طوابق بتفرعات شارع رياض بحى شرق ووجود بعض السكان المفقودين تحت الانقاض وجارى انقاذهم .

وعلى الفور وجه المحافظ بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة انقاذ السكان واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين ، كما فرضت قوات مرور اسيوط كردون امنى حول المكان وسط تواجد قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط .

وأكد محافظ أسيوط ان جهود البحث عن مفقودين اسفل الانقاض مستمرة حتى يتم رفع كافة انقاض المنزل لافتا الى انه فور الابلاغ بالحادث تم الدفع بعدد 10سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وسيارات انقاذ برى بالاضافة الى 5 لوادر وسيارات وحدة الانقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحى شرق لسرعة رفع الانقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من اسفل الانقاض ، كما تم الدفع بفريق الاغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات العاجلة للمصابين وأسر المتوفيين ،وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة .

وأشار المحافظ الى ان الاحصاءات الاولية للحادث تمثلت فى نجاح قوات الحماية المدنية فى إنقاذ 8اشخاص مصابين باصابات متفرقة من أسفل الانقاض ،كما تم استخراج ٤جثث من سكان المنزل وتم نقل المصابين والجثث الى مستشفى أسيوط العام والايمان وجارى تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان

وقرر محافظ اسيوط تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وتضم فى عضويتها ممثلى مديرية الإسكان والشئون القانونية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها ، كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.

حادث عقار أسيوط

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