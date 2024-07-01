ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 543 ألفا و810 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الاثنين/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 543 ألفا و810 جنود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1110 جنود ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8099 دبابة و15 ألفا و550 من المركبات المدرعة و14 ألفا و599 من النظم المدفعية و1111 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و874 من أنظمة الدفاع الجوي و2333 من صواريخ كروز و360 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2448 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و19 ألفا و713 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و620 طائرة بدون طيار".