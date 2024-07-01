ads
الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تعلن تدمير 36 مسيرة أطلقتها أوكرانيا

أنظمة الدفاع الجوي
أنظمة الدفاع الجوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي بالبلاد دمرت 36 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا على ثلاث مناطق متاخمة لها، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وأضافت الوزارة، عبر تطبيق «تلغرام»، أنه جرى إسقاط 18 طائرة مسيّرة فوق منطقة بريانسك في غرب روسيا، وتدمير تسع طائرات في منطقة كورسك جنوب بريانسك، وتسع طائرات فوق منطقة بيلغورود إلى الجنوب.

وقال حاكم بريانسك، ألكسندر بوجوماز، عبر التطبيق، إنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة نتيجة الهجمات، وهو ما أكده أيضاً حاكم كورسك، أليكسي سميرنوف.

ولا يكشف المسؤولون الروس، في كثير من الأحيان، عن الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الهجمات التي تشنّها أوكرانيا.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق، بشكل مستقل، من التقارير. ولم يصدر أي تعليق من أوكرانيا.

وتقول كييف إن الهجمات على البنية التحتية للجيش الروسي وقطاعي النقل والطاقة الروسيين تأتي رداً على هجمات موسكو على أراضي أوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

 

وزارة الدفاع الروسية الدفاع أنظمة الدفاع الجوي