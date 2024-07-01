روسيا تعلن تدمير 36 مسيرة أطلقتها أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي بالبلاد دمرت 36 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا على ثلاث مناطق متاخمة لها، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأضافت الوزارة، عبر تطبيق «تلغرام»، أنه جرى إسقاط 18 طائرة مسيّرة فوق منطقة بريانسك في غرب روسيا، وتدمير تسع طائرات في منطقة كورسك جنوب بريانسك، وتسع طائرات فوق منطقة بيلغورود إلى الجنوب.

وقال حاكم بريانسك، ألكسندر بوجوماز، عبر التطبيق، إنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة نتيجة الهجمات، وهو ما أكده أيضاً حاكم كورسك، أليكسي سميرنوف.

ولا يكشف المسؤولون الروس، في كثير من الأحيان، عن الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الهجمات التي تشنّها أوكرانيا.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق، بشكل مستقل، من التقارير. ولم يصدر أي تعليق من أوكرانيا.

وتقول كييف إن الهجمات على البنية التحتية للجيش الروسي وقطاعي النقل والطاقة الروسيين تأتي رداً على هجمات موسكو على أراضي أوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.