"مروحة كهربائية" وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها في إمبابة

أكدت التحريات الاولية لرجال مباحث إمبابة أن ماس كهربائي بسبب مروحة وراء حريق شقة سكنية في امبابة وتفحم محتوياتها بالكامل.

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.