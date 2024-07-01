الجيش الأمريكي يرفع مستوى تأهب قواعده في أوروبا

رفع الجيش الأمريكي حالة التأهب داخل عدد من قواعده في أوروبا إلى المستوى "تشارلي"، ثاني أعلى درجة، وفق ما نقلت ABC News، وCNN عن مسؤولين تحدثوا شريطة عدم كشف أسمائهم.

ويطبق المستوى "تشارلي" عند وقوع حادث أو لدى تلقي معلومات استخبارية تشير إلى احتمال حدوث نوع من أنواع العمل الإرهابي، أو الاستهداف ضد أفراد، أو منشآت، حسبما ذكر الجيش الأميركي على موقعه الإلكتروني، أما المستوى الأعلى فهو "دلتا"، ويطبق عندما يكون الهجوم الإرهابي جارياً أو "وشيكاً".

وردا على سؤال وكالة "فرانس برس"، لم تؤكد قيادة القوات الأميركية في أوروبا، حصول هذا التغيير في الوضع، لكنها قالت: "نبقى يقظين".

من جهتها أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنه "بسبب مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على سلامة وأمن العسكريين الأميركيين، وعائلاتهم المتمركزين في المسرح الأوروبي، تضاعف القيادة الأميركية في أوروبا جهودها، للتشديد على ضرورة اليقظة خلال أشهر الصيف".

وتنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين في ألمانيا، حيث يقع مقر قيادة القوات الأميركية في أوروبا، بتوخي مزيد من الحذر بسبب خطر وقوع أعمال إرهابية.

وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية الأوروبية دان داي لشبكة CNN :"إنهم لم يروا مستوى التهديد هذا منذ 10 سنوات، ما يعني أن الجيش قد تلقى تهديداً نشطاً وموثوقاً".