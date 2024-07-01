مصرع لص صعقا بالكهرباء أمام فيلا فنانة شهيرة بالتجمع الخامس

لقي لص مصرعه، صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بفصل الكهرباء، بالقرب من فيلا الفنانة الأردنية، حسناء سيف الدين، بمنطقة التجمع الخامس، وتحفظت قوات الأمن علي جثمان المجني عليه تحت تصرف النيابة العامة.



تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، إشارة من النجدة، مفادها مصرع لص صعقا بالكهرباء.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة عاطل، له معلومات جنائية، أثناء محاولة فصل الكهرباء بإحدى مناطق التجمع الخامس، بالقرب من فيلا الفنانة حسناء سيف الدين.

ونقلت سيارة إسعاف جثمان المتوفي إلي المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.