جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في طولكرم وتحاصر مخيم نور شمس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم، فجر اليوم الاثنين، حيث دخلت بأعداد كبيرة من الآليات المصحوبة بجرافتين عسكريتين من النوع الثقيل وتمركزت القوات في المدينة عبر محورها الغربي، حيث جابت شوارعها الرئيسية بما في ذلك العلمي والسكة ونابلس. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت "وفا" بأن جرافات الاحتلال قامت بجرف محيط دوار اليونس في الحي الشمالي، قبل أن تتجه نحو ضاحية اكتابا وتجريف محيط دوار اكتابا شرق طولكرم.

كما توجهت الآليات نحو مخيم نور شمس وفرضت حصارًا عليه، متمركزة عند مداخله الرئيسية المحاذية لشارع نابلس.

وفي سياق متصل، قامت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة وعلى طول الشارع المحاذي للمخيم. كما داهم جنود الاحتلال عددًا من المنازل والبنايات المرتفعة في محيط المخيم ونصبوا القناصة على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عند مدخل مخيم طولكرم بالتزامن مع مرور الآليات العسكرية، وسط سماع أصوات انفجارات في المنطقة.

ويواصل الاحتلال استهدافه وعدوانه وانتهاكاته ضد غزة والشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد الأوضاع الإنسانية في القطاع.