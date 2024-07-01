الثانوية العامة 2024| اليوم.. الطلاب المكفوفون يؤدون امتحان الجغرافيا "ورقة أولى"

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 المكفوفون، اليوم الإثنين، امتحان الدور الأول في مادة الجغرافيا "ورقة أولى".

وأدى أمس الأول طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد (516918) طالب وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالي عدد (192596) طالب وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان بمادة مقاييس المفاهيم ( الكيمياء) بإجمالي عدد (1646) طالب وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) لإجمالي عدد (255) طالب وطالبة.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة مغاغة بمحافظة المنيا، وطالب آخر بلجنة بإدارة جهينة بمحافظة سوهاج، وذلك خلال نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المحمول.

وفيما يتعلق بامتحان مادة التاريخ الشعبة الأدبية، تم ضبط طالب بإدارة الباجور بمحافظة المنوفية من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات المركزية خلال قيامه باستخدام جهاز هاتف محمول وسماعة أذن أثناء الغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، وطالب آخر بلجنة بإدارة زفتى بمحافظة الغربية، وطالب آخر بلجنة بإدارة حدائق القبة بمحافظة القاهرة باستخدام جهاز هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان.